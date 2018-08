Konec za Srebotnikovo v New Havnu Ekipa Slovenska teniška igralka Katarina Srebotnik je končala nastope med pari na turnirju WTA v New Havnu z nagradnim skladom 799.000 dolarjev. Srebotnikova je skupaj z Nizozemko Demi Schuurs, s katero sta bili drugi nosilki, po 43 minutah igre pri izidu 4:6 in 1:0 proti ukrajinsko - španski navezi Ljudmila Kičenok - Lara Arruabarrena dvoboj predala.



