Novak Đoković v Cincinnatiju Federerja spravil na kolena in spisal zgodovino SiOL.net Novak Đoković je v finalu turnirja serije masters v Cincinnatiju premagal Rogerja Federerja (6:4, 6:4) in tako postal prvi igralec, ki je osvojil vseh devet turnirjev serije masters. Pred tem sta na igrišče stopili Simona Halep in Kiki Bertens, kjer je slavila zadnja.

