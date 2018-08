Gasilci iz gorečega stanovanja rešili psa, požar povsem uničil stanovanje 24ur.com V Izoli je zagorelo v pritličnem stanovanju bloka. V stanovanju je bil pes, ki pa so ga gasilci uspeli rešiti. Iz bloka so preventivno evakuirali vse stanovalce, tri osebe pa so zaradi vdihavanja dima odpeljali v izolsko bolnišnico.

