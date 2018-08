Klavirska eksplozija in iskanje obliža Primorske novice Ne, klavir niso le črno-bele tipke. 26-letni madžarski pianist Peter Bence občinstvo navdušuje, ko pri svojih interpretacijah drvi po njih, “cuka” strune, skrite pod pokrovom ter bobna in tolče po lesenih delih klavirja. “Ne bojte se, ob izvedbi tega koncerta ne bomo poškodovali nobenega klavirja,” je hudomušno potolažil občinstvo na Titovem trgu. In res, klavir jo je odnesel brez prask, je pa obliž potreboval pianistov prst.

