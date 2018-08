Na Ptuju bo od 22. do 25. avgusta potekal 22. mednarodni festival Dnevi poezije in vina, na katerem se bo zvrstilo več kot 55 brezplačnih dogodkov. Sodelovalo bo 22 pesnikov in pesnic iz 16 držav, ki sta jih izbrala letošnja selektorja britanski pesnik in urednik Rod Mengham, ki bo tudi sam nastopil na festivalu, ter slovenski pesnik, pisatelj, urednik in prevajalec Aleš Šteger.