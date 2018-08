Nadškof Zore o tistih, ki zanikajo zločine in uničujejo arhive: “Arhive je mogoče uničiti, spomin pa Nova24TV Letos že deseto leto zapored obeležujemo Evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, ki ga je leta 2009 razglasil Evropski parlament. Za ta dan je določil 23. avgust, po Ljubljani pa so različni dogodki v spomin na žrtve potekali že v torek, 21. avgusta. Poleg odprtja razstave »Skozi čas preizkušenj« in polaganja cvetja je […]

Sorodno



















Oglasi