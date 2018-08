Kordišu se posmehuje internet: Z muckom na majici in mačkom v glavi zagovarjal komunizem v hramu dem Nova24TV Ob vseevropskem dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov se spodobi, da se spominjamo tragične preteklosti Evrope in se poklonimo milijonom žrtev, ki so zaradi fašizma, nacizma in komunizma izgubile svoja življenja. Kljub temu, da je dosedanji predsednik Državnega zbora RS Matej Tonin včeraj spomnil na dejstvo, da je bila Slovenija edina evropska […]

