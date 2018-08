Štuhec: Ostanki komunističnega totalitarizma so še živi in v revitalizaciji RTV Slovenija Pred dnevom spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, ki ga bomo obeležili v četrtek, je nadškof metropolit Stanislav Zore v ljubljanski stolnici daroval mašo za žrtve.

