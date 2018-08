Tonin ob odhodu z mesta predsednika DZ počastil spomin na žrtve totalitarizmov Radio Ognjišče

Evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov letos sovpada z izredno sejo, na kateri so poslanci imenovali nova podpredsednika Državnega zbora, volijo pa tudi predsednika. Kot je znano, je to funkcijo pretekla dva meseca opravljal predsednik NSi Matej Tonin, po izvolitvi Marjana Šarca na čelo vlade pa je koalicija za ta položaj predlagala prvaka SD Dejana Židan...

