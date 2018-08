Ko raste zmaj: Ga bomo opazili prej, preden bi razsul slovensko hišo? Časnik Evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov nas spet z vso resnostjo kliče k pietetnemu poklonu trpečim in k premisleku o najhujših zablodah človeštva. Ker smo Slovenci dvakratno zakodirani z zlom, najprej z genocidom in nato še z mnemocidom, niti ni čudno, da država in večinski del državljanov totalitarne poškodovanosti[1] ne dojema kot naše lastne diagnoze. Prepoznav ...

