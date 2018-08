Minuli konec tedna so policisti PU Novo mesto in PU Koper ujeli 95 migrantov, ki so ilegalno prečkali mejo. Končnih podatkov, koliko jih je zaprosilo za azil, še ni. Policisti so med 17. 8. in 20. 8. pri opravljanju nalog varovanja državne meje na območju Bele krajine in Posavja izsledili in prijeli 53 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo, poroča PU novo mesto. Policijski postop ...