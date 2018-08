Afganistanci ilegalno v Slovenijo, njihove “sanje” končala policija Nova24TV Policisti so v ponedeljek obravnavali poskus izmika mejni kontroli, poleg tega pa so prijeli migrante, ki so ilegalno vstopili v Slovenijo. Nekaj pred 17. uro je na mejni prehod Obrežje na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila s priklopnim vozilom srbskih registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled vozila ter na priklopniku našli skrite […]

