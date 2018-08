Asia Argento, ki obtožuje Weinsteina, plačala za molk moškemu, ki ga je napadla Govori.se Italijanska igralka Asia Argento, ki je vplivnega hollywoodskega producenta Harveya Weinsteina obtožila posilstva, naj bi moškemu, ki je trdil, da ga je spolno napadla, ko je bil star 17 let, plačala za molk, je v nedeljo poročal časnik New York Times.

Sorodno











Oglasi Omenjeni Italija

New York Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Dejan Židan

Mateja Vraničar

Miro Cerar

Darko Milanič