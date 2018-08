Je predstavnica gibanja #MeToo lagala o seksu s 17-letnikom? SiOL.net Potem ko je italijanska igralka Asia Argento v torek zanikala, da bi imela spolne odnose z ameriškim igralcem Jimmyjem Bennettom, ki jo obtožuje, da ga je spolno zlorabila kot 17-letnega najstnika, je ameriški tabloid TMZ 42-letno igralko danes postavil na laž. Novinarji so namreč objavili fotografijo in sporočila, iz katerih je razvidno, da je igralka z Bennettom dejansko skočila med rjuhe.

