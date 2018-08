UKC Maribor: Vlada naj poskrbi za hlajenje v bolnišnicah SiOL.net V številnih slovenskih bolnišnicah in zdravstvenih domovih imajo v vročih dneh težave zaradi neustreznega hlajenja, zato v UKC Maribor državo pozivajo, da nemeni del presežnih sredstev, ki so se nabrala na računu ZZZS, za ureditev klimatizacije. V Mariboru bodo poskušali to težavo rešiti tudi s pomočjo donacij.

