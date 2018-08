V Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) ob nedavnem pozivu UKC Maribor, naj država nameni del presežnih sredstev, ki so se nabrala na računu ZZZS, za ureditev klimatizacije bolnišnic, opozarjajo, da gredo lahko sredstva ZZZS skladno z zakonodajo za zdravstvene storitve in ne za naložbe v prostore in opremo.