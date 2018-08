Vodenje državnega zbora prevzema Dejan Židan Primorske novice Državni zbor je danes dobil tudi novega predsednika. Mateja Tonina je na tej funkciji zamenjal Dejan Židan, ki ga je na tajnem glasovanju podprlo 49 poslank in poslancev od 60, ki so prevzeli glasovnice. Osem poslank in poslancev je glasovalo proti njegovi izvolitvi, tri glasovnice pa so bile neveljavne.

