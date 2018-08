35 milijonov evrov presežka ZZZS bo šlo za zdravstvene storitve SiOL.net Poslanci so s 44 glasovi za in 23 proti sprejeli spremembo odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja države, s čimer bodo omogočili porabo 35 milijonov evrov, kolikor jih bo predvidoma ZZZS imel letos dodatno na voljo, za zdravstvene storitve oz. skrajševanje čakalnih vrst v zdravstvu. Proti spremembi odloka so glasovali poslanci SDS.

