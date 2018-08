Ženske bolj vestne pri uživanju zajtrka in zelenjave Radio Ognjišče

Raziskava Nacionalnega inštituta za javno zdravje spodbudno kaže, da se povečuje delež ljudi, ki vsakodnevno uživajo zelenjavo in ki redno zajtrkujejo, zmanjšuje pa se delež prebivalcev, ki uživajo sladkane pijače. Kljub temu se v Sloveniji v povprečju vsak drugi odrasli prebivalec prehranjuje nezdravo in z manj zdravju koristnimi živili....

