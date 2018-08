Zbor za republiko zaskrbljen ob ponovni oživitvi zahteve po uvedbi cenzure in ukinitvi oddaj Radio Ognjišče

Zbor za republiko se je na današnji novinarski konferenci odzval na kritike s strani Zveze borcev na intervju Jožeta Možine z Jožetom Dežmanom na nacionalni televiziji. Dimitrij Rupel, Vasko Simoniti, Andrej Aplenc in France Cukjati so poudarili, da gre v tem primeru za nov pojav izključevanja in ideološke nestrpnosti....

