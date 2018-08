Dr. France Cukjati, dr. Dimitrij Rupel, dr. Vasko Simoniti in mag. Andrej Aplenc na tiskovni konferenci 20. 8. 2018 v Ljubljani Zbor za Republiko opozarja na slepo zavračanje resnice ali celo »zapoved molka«, ki je izraz skrajne ideološke nestrpnosti in je nepremagljiva ovira za pogovor in skupno iskanje resnice. Sposobnost priznanja in spoštovanja resnice je namreč osnovni kriterij ideološke nepr ...