Kakšen bo razrez ministrskih mest Šarčeve vlade topnews.si Predsedniki koalicijskih strank so danes najverjetneje dokončno uskladili razrez ministrskih mest po strankah. Razrešili so tudi glavno jabolko spora med SMC in SD, saj je SMC dobila 4 ministrska mesta, in sicer: ministrstvo za zunanje zadeve, ki ga bo vodil Miro Cerar, ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki naj bi ga še naprej vodil […]

Sorodno

























Oglasi