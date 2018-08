Kandidatki SD za pravosodno ministrico sta Andreja Katič in Dominika Švarc Pipan Reporter Med strankami odmeva dogovorjena razdelitev vladnih resorjev med partnerje. Igor Zorčič (SMC) ocenjuje, da bo ob dobrem razrezu obdobje te vlade bistveno podaljšano, morda na štiri leta. Matjaž Han (SD) je dejal, da so zanje vsi resorji enako pomembni, me

Sorodno







































































Oglasi