Umrl je Rok Černic, dobrodelni Mariborčan in zvesti navijač NK Maribor Lokalec.si V 21. letu starosti je umrl znani Mariborčan, humanitarec, prostovoljec in velik navijač Nogometnega kluba (NK) Maribor. Po informacijah naj bi Rok umrl zaradi zastoja srca ob napadu astme. Na družbenih omrežjih se vrstijo ganljivi zapisi o mlademu prostovoljcu in dobrodelnežu in izreki sožalj. “Fanta plemenitega, vijol’čnega srca, ki je humanitarnosti podaril novo dimenzijo, ni več z nami. Groza, krutost […]

