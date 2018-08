Umrl je Rok Černic, mladi in dobrosrčni navijač Maribora Sportal V 21. letu starosti je umrl Rok Černic. Znan mariborski humanitarec, prostovoljec in velik navijač NK Maribor. Žalostno novico so potrdili tudi pri najbolj trofejnem slovenskem nogometnem klubu.

Sorodno





Oglasi