V nedeljo samo 15 stopinj Celzija, najvišje vrhove gora bo pobelil sneg 24ur.com Le še deset dni nas loči do konca meteorološkega poletja. Že sedaj je jasno, da se bo uvrstilo med deset najtoplejših doslej. Sončno in vroče vreme z nekaj popoldanskimi plohami in nevihtami se bo nadaljevalo do petka, nato sledi občutna ohladitev, ki nas bo po temperaturah že popeljala v jesen.

Sorodno





















Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Miro Požun

Janez Janša

Aleksander Čeferin

Dušan Črnigoj