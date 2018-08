Danes sončno in do 34 stopinj, vročina bo popustila v soboto Reporter Danes bo sončno. Popoldne in zvečer je možna kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 34 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje. V četrtek bo dokaj sončno,

