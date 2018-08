Arso izdal opozorilo pred hudourniškimi poplavami SiOL.net Popoldne in zvečer bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo plohe in nevihte, lahko tudi močnejše, ki se bodo nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija.

