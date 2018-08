Agencija za okolje je za danes izdala oranžno opozorilo zaradi prehoda hladne fronte z nalivi in krajevno močnejšimi nevihtami, predvsem v južni polovici Slovenije, tudi na Obali. Ob pogostih nalivih bodo v večjem delu države hitro naraščali hudourniški vodotoki in manjše reke. Ob tem so možna tudi razlivanja rek, opozarjajo.