Na cestah in mejnih prehodih še vedno gneča Primorske novice Na enega prometno najbolj obremenjenih koncev tedna v letu so Slovenijo zajele močne nevihte, ki so še oteževale razmere na cestah. Promet je močno povečan že od zgodnjega jutra. Čakalne dobe so na mejnih prehodih Sečovlje, Brezovica pri Gradinu, Dragonja, Podgorje, Starod, Jelšane, Metlika, Obrežje in Gruškovje.

