Na dolenjski avtocesti vozil v napačno smer SiOL.net Nekaj 14. uro je na dolenjski avtocesti med Drnovim in Obrežjem voznik zašel v napačno smer. Nevarno početje se je končalo srečno, saj o morebitnih posledicah ni poročil. Se je pa nesreča zgodila med priključkoma Višnja Gora in Grosuplje proti Ljubljani, zato je tam promet oviran. Zastoji nastajajo še na mejnih prehodih in pred predorom Karavanke.

