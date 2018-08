Pozor: zastoji na slovenskih avtocestah in mejnih prehodih SiOL.net Daljši, šestkilometrski zastoj je na gorenjski avtocesti med priključkoma Kranj - vzhod in Naklo proti Jesenicam, potovalni čas se podaljša za skoraj eno uro. Gneča je tudi na regionalni cesti skozi Kranj, poroča prometnoinformacijski center. Daljša čakalna doba je na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Starod, Obrežje in Gruškovje.

