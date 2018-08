Koalicija in Levica popustili, v nadzornih komisijah DZ bodo večino imele SDS, NSi in SNS Reporter V poslanskih skupinah bodoče koalicije in Levice so pristali, da bodo večino v komisijah za nadzor javnih financ ter obveščevalnih in varnostnih služb imele SDS, NSi in SNS, je po delovnem posvetu vodij poslanskih skupin povedal predsednik DZ Matej Tonin.

