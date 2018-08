Bravo: Salvini ne dovoli izkrcanja migrantov, ki so prispeli do Sicilije Demokracija Italijanski notranji minister Matteo Salvini je tudi danes vztrajal, da ne bo dovolil izkrcanja 177 rešenih migrantov, ki so na ladji italijanske obalne straže Diciotti ponoči pripluli v pristanišče na Siciliji. Ladji je Italija dovolila vplutje zaradi tehničnih razlogov, poročajo tuje tiskovne agencije.

