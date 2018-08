Bravo! Salvini ne dovoli izkrcanja migrantov, ki so prispeli do Sicilije Nova24TV Italijanski notranji minister Matteo Salvini še naprej vztraja, da ne bo dovolil izkrcanja 177 rešenih migrantov, ki so na ladji italijanske obalne straže Diciotti ponoči pripluli v pristanišče na Siciliji. Ladji je Italija dovolila vplutje zaradi tehničnih razlogov, poročajo tuje tiskovne agencije. Ladja Diciotti, ki je rešila migrante v četrtek, je ponoči vplula v pristanišče […]

