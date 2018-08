Danny Boyle se je umaknil od režije novega Bonda RTV Slovenija Tri mesece potem, ko so producenti oznanili, da so režijo 25. filma o Jamesu Bondu zaupali Dannyju Boylu, so javnost obvestili, da režiser zapušča ekipo novega filma te franšize dolge kilometrine.

Sorodno





Oglasi