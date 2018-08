Težave z Bondom: sprli so se zaradi glavnega negativca SiOL.net Po tem, ko je britanski režiser Danny Boyle dal odpoved kot režiser novega filma o Jamesu Bondu, so v javnost pricurljale govorice, da naj bi to odločitev povzročil spor z glavnim igralcem, Danielom Craigom.

Sorodno











Oglasi