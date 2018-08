Europarkovih 18 let z odličnimi poslovnimi rezultati in novimi načrti Lokalec.si Pred 18. leti je svoja vrata odprlo danes največje nakupovalno središče severovzhodne Slovenije Europark Maribor. Razlog za veselo praznovanje polnoletnosti so tudi odlični poslovni rezultati, so povedali na današnji novinarski konferenci. Ob tem pa so napovedali še nekaj aktivnosti v okviru praznovanja 18. rojstnega dne ter izpostavili načrte za prihodnost. Na današnji novinarski konferenci so […]

