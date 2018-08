Europarkovih osemnajst: glasbena ekstaza v štajerski prestolnici SiOL.net Minulo soboto je štajerska prestolnica rajala pozno v noč. Organizatorji tradicionalnega Europarkovega koncerta so pripravili še eno glasbeno poslastico. Svoje zveste obiskovalce so že četrto leto zapored na Trgu Leona Štuklja razveselili z nepozabnim rojstnodnevnim praznovanjem pod zvezdnatim nebom. Tako so otvorili teden rojstnodnevnega dogajanja, s katerim največje nakupovalno središče severovzhodne Slovenije vstopa v polnoletnost.

Sorodno

Oglasi