Belgijke tudi v drugo premočne za Slovenke Sportal Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je izgubila tudi drugi medsebojni obračun z Belgijo v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo. Tako kot na prvi tekmi v Antwerpnu so tudi v Mariboru Belgijke zmagale s 3:0, tokrat so se nizi končali na 17, 16 in 23.

