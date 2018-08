Boris Pahor slavi 105. jubilej Nova24TV Pisatelj Boris Pahor danes slavi 105 let in ob tej priložnosti praznuje tudi izid dveh novih knjig: knjige Darke Zvonar Predan z naslovom Boris Pahor – Najini pogovori in Brez Kocbekovega sodelovanja ne bi bilo Osvobodilne fronte. Pahor še vedno govori zanosno in ostaja neomajen pri svoji ideji o samostojnosti in samozavesti slovenskega naroda. Boris […]

