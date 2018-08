Pahorjev poziv k enotnosti Primorske novice V koprski knjigarni Dom knjige so včeraj predstavili novo knjižno delo staroste slovenskih pisateljev Borisa Pahorja, ki bo jutri praznoval že 105. rojstni dan. S knjižico z naslovom Brez sodelovanja Edvarda Kocbeka ne bi bilo Osvobodilne fronte, ki je izšla pri Cankarjevi založbi, se slavljenec želi pokloniti svojemu iskrenemu prijatelju in vzorniku Edvardu Kocbeku, ki je bil, kot je poudaril Pahor, “rešitelj osvobodilnega boja slovenskega naroda” in pravi videc, saj je “že vnaprej videl, da mora Slovenija postati del evropske zgodovine”.

Sorodno















Oglasi Omenjeni Boris Pahor Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Ciril Zlobec

Luka Dončić

Miro Cerar

Dejan Židan