Fasada stanovanjskega bloka je odstopila Primorske novice Nemalo presenečeni so bili stanovalci in mimoidoči, ki so zjutraj na enem od stanovanjskih blokov nad Dolinsko cesto v Kopru zagledali, kako del pročelja visi s stavbe, kot bi se odlepila stenska tapeta. Koprski gasilci so fasado, ki je odstopila, odstranili in kraj zavarovali.

