Mladina po VOS- ovsko diskreditirala Dežmana in Možino, slednji odgovarja: “Kjer je diskvalifikacija Nova24TV Predsednik zveze borcev Tit Turnšek je med tistimi gromovniki, ki so se najglasneje odzvali na intervju novinarja in zgodovinarja dr. Jožeta Možine z zgodovinarjem dr. Jožetom Dežmanom, saj je dvojica razkrila zgodovinska dejstva, stroki že dlje časa znana. Razkritje dejstev je slabo sprejela tudi Mladina, ki je tako v svoji tiskani kot tudi spletni obliki izvedla […]

Sorodno

















Oglasi