Dober hokej, a oboje čaka še veliko dela Sportal Prvi obračun velikih hokejskih tekmecev HDD Sij Acroni Jesenice in HK SŽ Olimpije je za pripravljalno obdobje postregel z dobrim hokejem. Po obračunu so bili po zmagi z 2:0 vedrejših obrazov Ljubljančani. Ti so zadovoljni s predstavo, a poudarjajo, da je rezerv še veliko, predvsem v taktiki, ki se ji bodo posvečali v prihodnjih dneh. Jeseničani so s prstom pokazali proti slabi realizaciji, na kate...

