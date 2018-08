Presenetljiva končnica v ministrski ekipi Marjana Šarca topnews.si Od sinoči so znani vsi ministrski kandidati tudi iz liste LMŠ. To pa so Boštjan Pokljukar, ki bo minister za notranje zadeve, Samo Fakin minister za zdravje, Tugomir Kodelja za javno upravo in Andrej Bertoncelj za finance. Uradno bo Marjan Šarec imena ministrov imena sporočil danes pozno popoldne, ko naj bi se sestal svet stranke […]

