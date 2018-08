Na zaslišanje k Šarcu najprej ministrski kandidati SD in SMC SiOL.net Predsednik vlade Marjan Šarec bo danes opravil prvi krog posvetovanj z ministrskimi kandidati strank prihodnje koalicije. Predvidoma se bo najprej sešel s kandidati SD in SMC, jutri pa še s kandidati SAB in DeSUS.

