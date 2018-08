Šarec je z izborom ministrov razočaral Levico Reporter V Levici so po napovedanih ministrskih kandidatih vlado ocenili kot najmanj slabo možnost v dani situaciji. Nekatera imena so zanje razočaranje, a bolj kot ime je pomembno, kaj bo kdo počel in ali se bo držal dogovora, meni koordinator Levice Luka Mesec.

