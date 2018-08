Predsedniki LMŠ, SD, SMC, SAB in DeSUS podpisali koalicijski sporazum Radio Ognjišče

Predsedniki LMŠ, SD, SMC, SAB in DeSUS so danes podpisali koalicijski sporazum o sodelovanju v vladi Marjana Šarca. Podpisali so še partnerski sporazum, s katerim se je uskladila tudi Levica. Šarec ocenjuje, da bodo kljub naporom, ki jih čakajo in ne bodo lahki, naredili nekaj dobrega za Slovenijo in da ima vsak od njih iskren namen....

