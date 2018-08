Domovi za starejše: Dodatna mesta pri Sv. Tomažu, v Lenartu in Slivnici Štajerski tednik Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je podelilo koncesije za izvajanje institucionalnega varstva v domovih za starejše. Na podlagi razpisa so letos skupno podelili koncesije za 928 dodatnih mest.

